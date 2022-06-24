Четвертый тоннель для контрабанды из Киргизии нашли в Узбекистане

24 июн. 20:59

Очередной тоннель из Узбекистана в Киргизию найден в доме жителя Риштанского района Ферганской области, об этом сообщает пресс-служба СГБ Узбекистана.

Во время специальной операции был остановлен грузовик, в котором были найдены 2707 мобильных телефонов IPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S 22 ultra, RedMi Note 11 pro и другие, документов на них у водителя не было. Общая стоимость находок оценочно составляет 15 млрд сумов. Телефоны изъяты в процессуальном порядке, передает "Газета.uz".

При осмотре дома водителя и был обнаружен тоннель, он ведет в Кадамжайский раойн Баткенской области Киргизии. Ширина - 1−1,5 м, высота - 2 м, длина - около 130 м.

Судя по кадрам оперативной съемки, тоннель оборудован освещением и камерами наблюдения, пол забетонирован, на входе установлен электрический лифт.

Он использовался для доставки товарно-материальных ценностей из Киргизии в Узбекистан.

Открыто уголовное дело.

Ранее сообщалось об обнаружении трех таких "контрабандистских" тоннелей.