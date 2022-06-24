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Бархатный сезон на российских курортах продлится дольше обычного

Бархатный сезон на российских курортах продлится дольше обычного

Длительность бархатного сезона на Черноморском побережье России и в Крыму в этом году будет больше обычной, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, вода прогревается на недели быстрее нормы.

"Такой прогрев означает, что в этом году будет гораздо более длительный период бархатного сезона, чем в прошлые годы. Потому что начиная уже с сентября море будет отдавать свое тепло", - цитирует специалиста ТАСС.

Соответственно, пояснил Вильфанд, сентябрь будет более комфортным, чем год назад, а бархатный сезон - более длительным.

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