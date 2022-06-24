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Три российские авиакомпании остались без американских экспортных привилегий

Три российские авиакомпании остались без американских экспортных привилегий

Министерство торговли США сегодня отозвало экспортные привилегии у российских авиакомпаний Nordwind Airlines, "Победа" и S7, - говорится в обнародованном ведомством документе.

Эти три компании пополнили перечень юрлиц, у которых были временно отозваны экспортные привилегии. По традиции, ведомство не уточняет, что конкретно послужило поводом для такого решения, - передает РИА Новости.

Напомним, в конце мая Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании "Россия", обвинив ее в нарушениях экспортных ограничений, введенных против России.

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