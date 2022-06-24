В Чегеме заработал мощный завод по производству стеклотары

24 июн. 20:40

Сегодня после года простоя в кабардино-балкарском Чегеме вновь заработал завод по производству стекольной тары, - сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности, энергетики и торговли.

"Сегодня в Чегеме состоялось торжественное открытие завода по производству стеклянной тары ООО "Чегемский стекольный завод". Завод работает на полную мощность, а это более 170 млн штук готовой продукции в пересчете на годовой объем", - сообщили в министерстве, передает ТАСС.

В силу совокупности факторов завод длительное время переходил "из рук в руки", работал на 30% своей мощности, что повлекло за собой многочисленные долги, невыплату заработной платы и в конечном счете - банкротство. "В мае 2021 года печь, являющаяся сердцем завода, была остановлена, а персонал распущен", - рассказал гендиректор завода Дмитрий Перник.

Региональные власти привлекли инвестора, на производстве провели капитальный ремонт и запуск печи, модернизацию линий, построили новую дорогу к заводу.

"Есть планы по развитию и удвоению фактически выпускаемой продукции, часть которой будет идти на экспорт. Мы надеемся, что такое плодотворное сотрудничество получится развивать и в других районах республики", - отметил министр промышленности, энергетики и торговли КБР Шамиль Ахубеков.

В перспективе планируется строительство второй печи для удвоения объемов продукции, сейчас на заводе трудятся 270 человек, их тоже станет в два раза больше.