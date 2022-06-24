Массовая молодежная акция протеста проходит в Тбилиси

24 июн. 20:30

В центре Тбилиси, на проспекте Руставели перед парламентом Грузии проходит акция протеста, организованная молодежной организацией "Стыдно". Об этом пишут СМИ.

Ее участники - несколько тысяч человек - требуют от властей выполнить 12 условий, поставленные Евросоюзом Грузии для получения статуса кандидата, передает Sputnik Грузия.

Напомним, на прошлой акции, 20 июня, молодежная организация пообещала начать массовое неповиновение, если власти откажутся выполнять их требования, и озвучила манифест о создании Народного движения для защиты "европейского выбора Грузии". Сегодня организаторы обещают огласить планы движения на будущее.