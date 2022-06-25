Азербайджан стал новым вектором для Центральной Азии

Казахстан, Туркменистан и Узбекистан расширяют отношения с Азербайджаном как в связке с Турцией, так и отдельно от нее. Двустороннее экономическое сотрудничество между странами укрепляется за счет качественно новых разработок в области транспортных, логистических и товарно-хозяйственных отношений, пишет Asia Times.

Основной вектор проходит через Каспийское море по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТР), или Среднему коридору. В ходе недавнего визита в Тегеран президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева говорил также о железнодорожном сообщении через Туркменистан, но недостаточно хорошая инфраструктура на этом маршруте означает, что Средний коридор будет играть основную роль, причем не только для Казахстана.

Азербайджан работает в рамках двусторонних отношений в Центральной Азии, а также содействует развитию в регионе экономических и политических связей Турции, особенно после преобразования Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в Организацию тюркских государств на саммите в ноябре 2021 года. Кроме того, в ходе саммита Туркменистан был принят в организацию в качестве страны-наблюдателя.

Осуществляя дипломатическую деятельность, Азербайджан преследует здесь не турецкие интересы, а собственные. Трехстороннее соглашение с Туркменистаном, например, стало возможным лишь в результате успешного расширения двусторонних отношений между Баку и Ашхабадом.

Здесь примечательно совместное соглашение о разработке нефтегазового месторождения "Достлуг" (старое азербайджанское название - "Кяпяз", старое туркменское - "Сардар") в Каспийском море, долгое время служившее предметом разногласий двух стран.

За последние 10-15 лет Азербайджан превратился в государство, интересы которого простираются не только на Европу и США, но даже на Австралию. За подписанием Шушинской декларации о союзнических отношениях в июне 2021 года последовало еще более глубокое стратегическое сотрудничество между Баку и Анкарой.

Автором идеи преобразования Тюркского совета в Организацию тюркских государств в 2021 году выступил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Идея нового программного документа Организации тюркских государств, получившего название "Концепция тюркского мира до 2040 года", заключалась в том, чтобы расширить транскаспийский вектор.

На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил государственный визит в Узбекистан, который он назвал "прорывным". В ходе визита было подписано несколько документов, в частности, в сферах торговли, транспорта и логистики. Было указано, что Ильхам Алиев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев будут лично держать выполнение поручений под контролем через соответствующие министерства.

Активная дипломатическая деятельность Азербайджана в Центральной Азии свидетельствует о том, что продолжают появляться новые инициативы по реструктуризации международной системы, как это было в 1990-е годы.