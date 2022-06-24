США против того, чтобы Россия досматривала украинские суда с продовольствием

24 июн. 20:18

Власти США выступают против того, чтобы РФ досматривала украинские суда, - заявил сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о консультациях по вывозу продовольствия Черным морем.

"По какому праву и на основании какой логики Россия настаивает на досмотре украинских суверенных судов, выходящих из украинских портов и отправляющихся в другие страны? Это не имеет никакого смысла", - заявил руководитель Госдепа, передает ТАСС.

Американский госсекретарь заверил, что США устраняют непредумышленные последствия своих санкций, чтобы содействовать преодолению продовольственного кризиса.

"Мы исключили из-под санкций продовольствие, удобрения, а также то, что необходимо для их вывоза из России. ...Если в результате санкций и возникали какие-то сложности, это было непреднамеренно, мы работаем над этим и делаем так, чтобы мы могли облегчить экспорт продовольствия", - подчеркнул Блинкен.