Антонов: пошлинами на российские удобрения США подстегивают рост цен

24 июн. 19:48

Москва обеспокоена решением США установить пошлины на удобрения из РФ, поскольку такие действия приведут к росту цен на продовольствие, - заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Россия заинтересована в укреплении глобальной продовольственной безопасности. В очередной раз американские заверения в приверженности стабилизации мирового агропромышленного рынка на деле оказываются фикцией", - говорится в комментарии Антонова, опубликованном в Telegram-канале посольства, передает РИА Новости.

Российские химические компании "были и намерены оставаться надежными поставщиками высококачественной продукции по конкурентным ценам", - написал дипломат, подчеркнув: "Знаем, что наши удобрения весьма востребованы фермерами в США".

"Напрашиваются параллели с антироссийскими санкциями. Западные страны пытаются убедить международное сообщество, что ограничения не распространяются на наш сельскохозяйственный экспорт. В то же время предпринимают шаги, которые, как минимум, приводят к дальнейшему росту цен. В итоге страдают население и бизнес, в том числе и американский", - заключил Антонов.