Крупный бизнесмен убит в Грузии

24 июн. 19:44

В Тбилиси сегодня вечером был убит известный грузинский бизнесмен Леван Качарава, об этом передает телекомпания "Рустави-2".

По данным телеканала "Мтавари архи", он был расстрелян в своем автомобиле, предварительно известно, что в него было выпущено около 20 пуль.

МВД открыло уголовное дело по ст. 108 и 236 УК Грузии (умышленное убийство и незаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия), пишет "Интерфакс".

Качарава - один из основателей инвесткомпании Silk Road Group, ей принадлежит крупнейший в Грузии провайдер фиксированной связи, кабельного телевидения, широкополосного доступа и IPTV Silknet, а также грузинская сеть мобильной связи GeoCell. Бизнесмену принадлежал и ряд проектов в других сферах.