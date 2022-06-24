Водным потоком снесло мост в Лазаревском районе Сочи

24 июн. 19:37

Поток воды, вызванный обильными дождями, снес мост в поселке Зубова Щель Лазаревского района Сочи, - сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Потоком воды разрушен мост. Часть жителей оказалась отрезана от автомобильного сообщения, им доставили медикаменты, продукты и воду", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

"В населенных пунктах Лазаревского района, оказавшихся в зоне подтопления, действует локальный режим ЧС. Продолжаются аварийно-восстановительные и поисково-спасательные работы, а мониторинговые группы в составе сотрудников администрации, Роспотребнадзора, полиции, БТИ обследуют затопленные территории, фиксируют ущерб, нанесенный имуществу горожан стихией", - поведал мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

Непогода спровоцировала подтопление 11 поселков Лазаревского района Сочи. В устранении последствий стихии задействовано более 1000 специалистов и почти 400 единиц специальной техники. В работах принимают участие аварийные бригады МУП "Водоканал", МУП "Водосток", МУП "Сочитеплоэнерго", ОАО "Сочигоргаз" и Сочинского филиала "Россети Кубань", службы содержания автодорог ФКУ "Черноморье", подразделения ЮРПСО МЧС РФ, Кубань-СПАС, муниципальной службы спасения и Сочинского гарнизона пожарной службы, техника подрядных организаций района, местные жители и волонтеры.