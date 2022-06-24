"АЛРОСА" второй раз не может выплатить купон по долларовым евробондам

24 июн. 19:26

"АЛРОСА", включенная в санкционные списки США и Британии, не в состоянии выплатить купон уже по второму выпуску долларовых еврооблигаций - с погашением в 2027 году. Такое сообщение распространила ее пресс-служба.

Очередная купонная выплата по еврооблигациям с погашением в 2027 году должна быть выполнена завтра, ее размер составляет $7,75 млн. Однако из-за санкций иностранные агенты и компании, обрабатывающие платежи в отношении евробондов, не могут их проводить, провести выплаты по евробондам сейчас технически невозможно.

"АЛРОСА" признает свои платежные обязательства по облигациям и сразу же исполнит их перед всеми держателями облигаций после отмены ограничений.

В компании напомнили, что еще в конце марта направили заявку в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI) на получение лицензии, которая позволит осуществить выплату купонного дохода по эмиссионной документации, но такая лицензия пока не получена, передает "Интерфакс".

Напомним, у "АЛРОСА" в обращении находятся два выпуска еврооблигаций, объем каждого - $500 млн, сроки погашения - 2024 и 2027 годы. Платеж по выпуску-2024 должен был быть выполнен 9 апреля, размер купона составлял $11,625 млн. Но выплаты не удалось произвести из-за санкций.