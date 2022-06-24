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Ставрополье поможет ЛНР восстановить дороги

Ставрополье поможет ЛНР восстановить дороги

Ставрополье на время разместит на территории Антрацитовского района ЛНР мобильную асфальтобетонную производственную линию, чтобы помочь в восстановлении дорожной инфраструктуры района, - сообщили в пресс-службе губернатора края.

"Мы наладили сотрудничество с Антрацитовским районом. Составлен план совместной работы, в ней принимают участие и территории Ставропольского края. Видим своей первой задачей помощь территории в подготовке к прохождению осенне-зимнего периода, к началу учебного года, важное направление партнерства - восстановление дорожной инфраструктуры", - заявил после встречи в Луганске с главой ЛНР Леонидом Пасечником губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, передает ТАСС.

"Нам очень приятно, что к нам такое пристальное, трепетное, теплое внимание со стороны регионов Российской Федерации. Очень благодарны вам за помощь и поддержку, для нас это очень важно, причем речь идет не только о поддержке какой-то экономической - в дорожной отрасли и так далее", - отметил Леонид Пасечник.

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