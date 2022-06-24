Евросоюз решил нарастить военную помощь Украине

24 июн. 18:33

Лидеры стран-членов Европейского союза выступили за дальнейшее наращивание военной помощи Украине. Об этом говорится в опубликованных выводах по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Евросовет остается твердо привержен обязательствам по оказанию дальнейшей военной поддержки Украине", - сказано я в документе.

В нем также подчеркивается, что с этой целью Евросовет призывает совет Евросоюз интенсивно работать над наращиванием военной помощи, передает РИА Новости.

Напомним, 23-24 июня в Брюсселе проходит саммит глав государств Евросоюза.