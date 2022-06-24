В Учкекене прошел турнир по каратэ памяти летчика Боташева

24 июн. 18:52

Сегодня в карачаево-черкесском Учкекене прошел турнир по каратэ, посвященный Герою России, летчику-асу Канамату Боташеву, погибшему в ходе спецоперации на Украине, - рассказал президент Федерации карате КЧР Аслан Айбазов.

"В Учкекене прошел открытый турнир по каратэ, в котором приняли участие более 100 спортсменов из Карачаево-Черкесии и регионов Северного Кавказа. Планируется сделать мероприятие ежегодным", - рассказал Айбазов, передает "Интерфакс".

Имя Героя России, генерал-майора Боташева присвоено Малокарачаевскому районному Дворцу Спорта в Учкекене. На фасаде здания спорткомлекса располагается мемориальная доска с его именем, - отметили в пресс-службе главы и правительства региона.

Напомним, генерал-майор Канамат Боташев погиб при выполнении боевой задачи в небе над Донбассом в мае этого года. Он нанес удар по ВСУ, что впоследствии помогло группе выйти из окружения, однако при выходе из атаки самолет был сбит зенитной ракетой, офицер погиб. Звание Героя России ему было присвоено посмертно.