Генпрокурор России провел встречу с азербайджанским коллегой

24 июн. 18:44

Генеральный прокурор России Игорь Краснов и его азербайджанский коллега Кямран Алиев провели встречу в Минске, такое сообщение опубликовано на сайте Генпрокуратуры РФ.

В первую очередь Игорь Краснов указал, что прокуратуры России и Азербайджана продолжают активное взаимодействие по широкому кругу вопросов, не уменьшая частоту контактов, весьма плодотворно воплощаются в жизнь двусторонние программы сотрудничества.

Глава Генпрокуратуры России высоко оценил результаты прошедшего в Москве круглого стола с участием азербайджанской делегации. Мероприятие было посвящено актуальным проблемам противодействия киберпреступности, в том числе террористическим и экстремистским угрозам в виртуальном пространстве.

"Несомненно, взаимодействие нужно наращивать и по другим направлениям, я рад, что у обеих сторон в этом есть понимание", - указал Краснов.

Он обратил особое внимание на проведенную огромную работу по реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

В заключение генпрокурор России поблагодарил азербайджанского коллегу "за приверженность принципам законности, профессиональной этики, беспристрастности и демонстрацию настоящей российско-азербайджанской дружбы" и выразил уверенность, что сотрудничество будет продолжено в столь же конструктивном ключе.