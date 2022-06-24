Туризм стал доступнее для российской молодежи

24 июн. 18:39

Один из крупнейших российских авиаперевозчиков – компания "Аэрофлот" - запустила тариф на рейсы внутри страны для молодежи, - пишет сайт компании.

"В преддверии Дня молодежи "Аэрофлот" запускает новый выгодный тариф для молодежи на всех внутрироссийских направлениях. Приобрести билет по нему может любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 12 до 23 лет", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Новый тариф действует на всех прямых рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" под кодом SU между мегаполисами - Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, а также между другими городами и населенными пунктами России. Так, стоимость перелета в один конец из Москвы в Санкт-Петербург составит 1,5 тыс рублей, из Москвы в Екатеринбург – 3,5 тыс рублей, из Москвы в Сочи – 5,5 тыс рублей, что безусловно скажется на росте внутреннего туризма.

Купить билет и совершить путешествие можно до 31 декабря 2022 года. Также по тарифу предоставляется дополнительная скидка для детей от двух до 12 лет, путешествующих вместе с молодыми пассажирами.