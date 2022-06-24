ЕС не верит в технические причины уменьшения поставок российского газа

24 июн. 18:17

Никто из глав государств и правительств членов ЕС не верит в версию "Газпрома" о технических причинах снижения поставок газа по "Северному потоку 1", - заявил сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять нужные шаги. В Германии мы уже давно это сделали", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают странным приплетать политику к ситуации с поставками по "Северному потоку", это технологическая проблема, турбину надо вернуть, а в ситуации "нет никакого двойного дна".

Напомним, ранее "Газпром" сократил прокачку газа по трубопровода "Северный поток-1", из-за того, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства немецкой фирмы Siemens, посредством которых по трубопроводу прокачивается газ.