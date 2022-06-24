Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских призеров чемпионатов Европы и мира

24 июн. 18:14

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила призеров чемпионатов Европы и мира по разным видам спорта. Соответствующее сообщение она опубликовала в социальной сети.

"От всей души поздравляю наших спортсменов - призеров недавно состоявшихся чемпионатов Европы по фехтованию, художественной гимнастике, дзюдо, борьбе и карате среди юниоров и взрослых, а также наших парапловцов, завоевавших золотые медали на чемпионате мира!" - обратилась Мехрибан Алиева.

Она подчеркнула, что победа служит свидетельством отличной подготовки, целеустремленности и силы воли. Мехрибан Алиева пожелала всем крепкого здоровья, радости и новых достижений.