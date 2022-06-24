Жак Ихмальян стер ржавчину с глаз в Музее Востока

В Музее Востока при участии галереи ”Ореада” открылась выставка ”Стирая ржавчину с глаз”, приуроченная к столетию со дня рождения живописца и графика Жака Ихмальяна. В экспозиции более 200 работ мастера. Значительная их часть показана впервые. Названием выставки стала чуть измененная строчка из стихотворения самого художника, считавшего, что искусство способно многое изменить в человеке.

Жак Ихмальян родился в Стамбуле, там же осваивал навыки изобразительного искусства. Сын художника Вачик Ихмальян рассказал о творческом пути своего отца: "Отец был вынужден уехать из Турции. Некоторое время ему пришлось жить в Ливане, потом он переехал в Польшу, из Польши в Китай. Наконец, в 1961 году по приглашению СССР мы приехали в Москву. Здесь какое-то время отец работал преподавателем турецкого языка. Но у него было достаточно много времени, поэтому он мог себе позволить писать тогда так, как ему хочется и когда ему хочется".

"Отец при жизни мало выставлялся. Его считали левым художником, поскольку его работы не соответствовали советской действительности, в них не чувствовалась советская школа живописи. Отец говорил: ”Я предпочитаю быть известным талантливым художником после. Потому что в этой жизни я счастлив, у меня есть семья, любимая работа. Я могу писать так, как я хочу. В один прекрасный день все-таки мои работы появятся в музеях”. - сказал Вачик Ихмальян.

Генеральный директор галереи ”Ореада” Лилия Славинская, которая работает с наследием Жака Ихмальяна, рассказала о первых выставках художника: "Когда я увидела небольшую работу Жака Ихмальяна, сразу поняла, что это очень большая величина, даже мирового уровня. Я поняла, что я столкнулась с выдающимся художником XX века. В 1978 году после его смерти была организована выставка на Тверской, 25. Невероятно, но много людей посещало эту выставку".

Ихмальян считал, что искусство - это такое приближение к правде, что оно порой даже сильнее самой правды. Пейзажи, жанровые сцены, лица, интерьеры, увиденные когда-то художником и теперь написанные по памяти, сохраняют ощущение многообразия и сложности натуры".

Куратор выставки Светлана Хромченко пояснила, что экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения художника: "Это важная веха в большой истории искусства. Когда была его первая выставка, она поразила всех необычностью художественного языка. А вот сейчас, по прошествии нескольких десятилетий, мы видим не только оригинальность художественного языка, но еще и поразительно глубокую пластическую культуру. Ему удается кистью, краской, композицией - именно художественными средствами - выразить очень многое и очень глубоко. От античной трагедии до яркого искрометного восточного юмора".

В его произведениях можно обнаружить дань и французской, и дальневосточной художественным традициям. Однако главной в формировании его искусства, несомненно, оказалась культура его Родины".

Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса заявила: "Выставка отличается своей яркостью, тем, что каждая работа одновременно представляет разные краски и в то же время очень лаконична, закончена, отточена. Здесь совершенно разные сюжеты: портреты, изображения цирка-шапито, какие-то зарисовки бытовые. Художник, который сумел за свою жизнь объять, что называется, необъятное".

Произведения Жака Ихмальяна находятся в собраниях разных музеев мира.

Выставка продлится до 31 июля.