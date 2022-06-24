Зачем Китай испытывает систему перехвата ракет 

В прошлое воскресенье Китай запустил противоракету в границах своей страны. Министерство обороны страны сообщило об успешном испытании наземной системы перехвата, подчеркнув, что действия носили оборонный характер и не были направлены против какой-либо конкретной страны, пишет Asia Times.

Государственное издание Global Times, написало, что испытание демонстрирует надежность китайского противоракетного щита против американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с ядерными боеголовками в Тихоокеанском регионе. Испытание подчеркивает растущее стремление Китая защитить свой наземный ядерный арсенал. ”Развитие наших ядерных сил крайне ограничено, поэтому мы должны обеспечить их сохранность”, - объяснила военный эксперт Шао Юнлин, которая ранее служила в ракетных войсках НОАК.

Китай располагает российскими и собственными системами ПРО. Хотя министерство обороны не уточнило, какая именно система испытывалась, скорее всего, речь идет о Mid-Course Interceptor (перехватчик на маршевом участке полета), который на данный момент всё еще разрабатывается, а его эксплуатационная готовность будет достигнута к концу десятилетия. У противоракеты хорошие показатели по перехвату БРСД, она также может быть модифицирована для перехвата МБР и баллистических ракет подводных лодок.

У баллистической ракеты три фазы полета: разгон, активный участок полета и конечный этап. Разгон для перехвата - идеальное время, поскольку ракета не успевает задействовать контрмеры в начале полета. Ракета не набирает гиперзвуковую скорость (более 5 махов), при которой перехват невозможен.

Проблема с перехватом на начальной фазе - очень небольшое окно возможностей для успешной операции. Наземные датчики должны засечь и передать информацию по запуску как можно быстрее, а противоракета приблизиться к цели за очень короткое время.

В свою очередь активный участок полета - наиболее подходящий этап для успешного перехвата. На этой стадии топливо больше не подается, а ракета следует по предсказуемой баллистической траектории, возвращаясь в атмосферу. Системы ПРО могут запустить несколько ракет-перехватчиков для защиты большой территории. На данном этапе, правда, баллистическая ракета может развернуть контрмеры, но и у оборонной системы есть время на распознавание ложных целей. Перехват на последнем этапе требует близкого расположения систем ПРО к цели, поскольку данная фаза длится менее минуты. Системы, обеспечивающие перехват на конечном этапе полета, защищают военные формирования, базы и плацдармы.

Вполне возможно, что Китай работает над созданием аналога американской Наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD) - единственной американской системы ПРО, способной защитить США от межконтинентальных баллистических ракет большой дальности. С 1999 года было проведено 17 испытаний GMD, целью каждого из которых была баллистическая ракета. Девять перехватов оказались успешными. Американский аналитический Центр стратегических и международных исследований оценил эффективность системы в 53%.

В свою очередь Китай, как пишет Global Times, осуществил успешные перехваты в активной фазе полета в 2010, 2013, 2018 и 2021 годах. Поскольку неизвестно, сколько тестов оказалось неудачным, сложно судить об успешности китайской системы.

Стремление Китая к расширению наземного ядерного арсенала и необходимость его защиты, возможно, входят в число причин, по которым количество испытаний противоракет увеличилось. В прошлом году Washington Times писала о том, что Китай построил 119 пусковых шахт для МБР в пустыне возле Юймэня, что ознаменовало значительное расширение ядерного арсенала с примерно 250-350 боеголовок.

Обновление американского стратегического ядерного арсенала также могло повлиять на то, что Китай ускорил разработку противоракетного щита. Опубликованный в 2018 году ”Обзор ядерной политики” предусматривает активную модернизацию американских ядерных сил, учитывая аналогичные усилия со стороны Китая и России.

В апреле этого года США определили систему LGM-35A Sentinel в качестве наземного элемента своей ядерной триады. Она пришла на смену ракетам ”Минитмен”, которые состояли на вооружении более 50 лет. Помимо обновления ядерного арсенала наземного базирования, США начали строительство атомной подводной лодки типа ”Колумбия” - самой длинной и наиболее передовой из созданных в США. Вашингтон планирует построить как минимум двенадцать подводных лодок, первая из которых будет спущена на воду в 2027 году. Каждая из субмарин будет нести 16 баллистических ракет, что в целом составит 70% ядерной триады США.