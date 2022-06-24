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Лавров и Байрамов подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области международной информационной безопасности

Лавров и Байрамов подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области международной информационной безопасности

Главы МИД России Сергей Лавров и Азербайджана Джейхун Байрамов подписали соглашение между правительством РФ и правительством Азербайджана о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

Такое сообщение опубликовано на сайте посольства РФ в Баку.

В нем говорится, что подписанное соглашение подтверждает близость подходов России и Азербайджана к обеспечению международной информационной безопасности, оно послужит международно-правовой основой для реализации совместных инициатив в этой сфере.

Кроме того, документ предполагает налаживание прямого диалога компетентных органов России и Азербайджана по всему спектру вопросов международной информационной безопасности и регулярное проведение полномасштабных двусторонних межведомственных консультаций по этой теме.

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