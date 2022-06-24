Эрдоган: лесной пожар в Мармарисе почти взят под контроль

24 июн. 17:33

Лесной пожар неподалеку от Мармариса на побережье Эгейского моря в значительной степени взят под контроль. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам второй за последние несколько дней поездки в регион.

"Мы совершили облет территории. Пожар в значительной степени взят под контроль", - цитирует турецкого лидера ТАСС.

Эрдоган подчеркнул, что в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, лесной пожар в районе курорта Мармарис вспыхнул 21 июня и продолжается до сих пор. Огонь охватил несколько тысяч гектаров. Власти не исключают версию поджога.