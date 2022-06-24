Греция опасается полного прекращения поставок российского газа в Европу

24 июн. 17:28

Полное прекращение поставок российского газа в Европу маловероятно, но если это все же произойдет, то станет наихудшим сценарием для ЕС и затронет экономику всех стран, - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Прежде всего, мы обязаны быть готовы к наихудшему сценарию. И действительно худшим сценарием для Европы стало бы прекращение поставки природного газа из России на европейские рынки. Чтобы решить такую проблему, требуется европейская координация. Не может каждая страна действовать сама, и это была одна из проблем, которые мы обсуждали", - сказал Мицотакис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита ЕС, передает РИА Новости.

ЕС должны сотрудничать на едином рынке, чтобы справиться с последствиями такого возможного негативного сценария.