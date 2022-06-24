Киевский офис "Росатома" попал под арест

24 июн. 17:20

Полиция Украины арестовала здание дочернего предприятия корпорации "Росатом" - "Росатом Восточная Европа", - сообщила пресс-служба ведомства.

"Полицейские установили, что российский производитель ядерного топлива... имеет в собственности здание, расположенное в столичном районе Подол. Стоимость здания площадью почти в 1 тыс кв м составляет 60 млн гривен (более $2 млн)", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Арестованное имущество планируется передать в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В правительстве Украины уверены, что руководство компании "Росатом Восточная Европа" может принимать решения, идущие в ущерб государственной безопасности Украины.