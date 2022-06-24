24 июн. 16:46

Глобальная торговля погрязла в спорах, заявил президент России Владимир Путин.

"Глобальная торговля погрязла в спорах, при разрешении которых все меньше учитываются нормы принципов ВТО... Мы знаем, как развивалась ситуация в рамках этой организации в последние годы. Расшатывается вся международная валютно-финансовая система, рвутся производственные логистические и инвестиционные цепочки", - сказал глава российского государства ходе заседания в формате "БРИКС плюс".

В особенности, по словам Путина, наиболее чувствительными социально-экономические последствия этого стали для стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, где наблюдается стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары.