Си Цзиньпин заявил о необходимости выстраивания открытой мировой экономики

24 июн. 16:45

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления на саммите формата "БРИКС плюс" призвал выстроить открытую мировую экономику.

"Мы должны совместно создавать благоприятную для развития международную обстановку", - подчеркнул китайский лидер.

По его словам, протекционизм равнозначен связыванию себя по рукам и ногам, создание "узких кругов" ведет лишь к самоизоляции, санкциями можно навредить и себе, и другим, а разрыв связей и прекращение поставок обречены на провал.

Си Цзиньпин заявил, что необходимо стремиться к развитию и совместными усилиями строить мировую экономику открытого типа, выстраивать более справедливую и разумную систему глобального управления.

Напомним, 23 июня под председательством Китая начал работу 14-й саммит БРИКС. Он проходит в формате видеоконференции