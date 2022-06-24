Арарат Мирзоян: мы не видим ничего неприемлемого в предложениях Азербайджана

24 июн. 16:37

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван предложил Баку начать консультации глав МИД для заключения соглашения о мире.

"Мы предложили Азербайджану начать консультации между министрами иностранных дел по мирному соглашению. Армения подтверждает готовность начать консультации по мирному соглашению", - приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что армянская сторона неоднократно заявляла о своей последовательности "в плане нашей повестки в деле установления мира, что мы не видим ничего неприемлемого в предложениях Азербайджана, естественно, дополняя эти предложения нашими представлениями".