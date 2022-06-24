В Чечне стартовал запуск двух заводов строительного технопарка "Казбек"

24 июн. 16:31

Заводы по производству сухих строительных смесей, блоков и плит открыли на территории инновационного строительного технопарка (ИСТ) "Казбек" в Шалинском районе Чечни в присутствии главы республики Рамзана Кадырова и министр промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

"Этот объект повысит темпы строительства республики, обеспечит жителей качественными и доступными строительными материалами, а также новыми рабочими местами", - сказал Кадыров, отметив, что технопарк окажет ключевое влияние на повышение экономического благополучия региона и послужит локомотивом промышленности республики.

После запуска на полную мощность технопарк станет одной из ведущих площадок в стране по производству стройматериалов с использованием инновационных технологий. Кроме того, запуск производства создаст в регионе дополнительные рабочие места.