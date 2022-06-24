Жителей Майкопа приглашают на ярмарки

24 июн. 16:17

В Майкопе в выходные дни заработают ярмарки, на которых гости и жители города смогут приобрести местную продукцию по сниженной стоимости.

Так, в субботу, 25 июня, торговые ряды будут ждать посетителей по улице Советской (между ул. Победы и пер. Красноармейским) и по улице Димитрова (от ул. Чкалова до ул. Юннатов).В воскресенье, 26 июня, ярмарка будет организована по улице Советской.

"Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой промышленности города майкопчанам будет предложен широкий ассортимент продукции", - сообщает пресс-служба республиканской столицы.