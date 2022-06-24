В ООН допускают голод во многих регионах в 2022 году

24 июн. 15:37

Проблема голода грозит в 2022 году многим регионам. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) в видеообращении к участникам Министерской конференции G7 по глобальной продовольственной безопасности.

"Существует реальный риск того, что в 2022 году голод будет объявлен во многих местах. А 2023 год может быть еще хуже", - цитирует его РИА Новости.

Глава всемирной организации подчеркнул, что за последние два года число людей, испытывающих острый дефицит продовольствия, увеличилось более чем в два раза и составляет примерно 276 млн человек.

Он напомнил, что основные затраты фермеров связаны с удобрениями и энергоресурсами, которые серьезно подорожали за год. "За последний год цены на удобрения выросли более чем наполовину, а цены на энергоносители - более чем на две трети. Пострадают все урожаи, включая рис и кукурузу, что затронет миллиарды людей в Азии, Африке и Америке", - сказал Гутерриш.

По его словам, проблемы с доступом к продовольствию в текущем году могут привести к глобальной нехватке продовольствия в 2023 году. "Ни одна страна не будет застрахована от социальных и экономических последствий такой катастрофы", - подытожил генсек ООН.