Бешенство животных привело к карантину в одном из сел Дагестана

24 июн. 15:52

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о введении в селе Верхнее Казанище Буйнакского района карантина для ликвидации очага бешенства животных

Ограничения установлены на территории автозаправочной станции до 14 августа. Село определено как неблагополучный пункт.

На период карантина в селе не будут проводиться ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Также запрещается вывоз восприимчивых животных, за исключением вакцинированных против бешенства.