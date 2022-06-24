Кубань продолжит заливать до 27 июня

24 июн. 15:50

Осадки в Краснодарском крае продолжатся по прогнозам синоптиков предварительно до 27 июня, сообщил заместитель руководителя центра мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

По его словам, интенсивность осадков в Сочи, где произошли подтопления домов и пропали туристы, которых унесло в море, начинает снижаться, передает ТАСС.

Колесник также отметил, что в Сочи осадки будут идти предварительно умеренной интенсивности, но не исключаются отдельно и локальные интенсивные осадки.

В регионе экстренные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.