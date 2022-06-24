Юный житель Ставрополья ответит в суде за оправдание нацизма

24 июн. 15:36

Молодой человек из Кисловодска предстанет перед судом за публикацию статей в поддержку нацизма в соцсетях, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

"С августа 2021 года по январь 2022-го подозреваемый размещал на своей странице в соцсети публикации с оправданиями того, что делали нацистские преступники, отрицая установленные приговором Международного военного трибунала преступления", - сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по материалам ГУ МВД по СКФО и ФСБ России по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ ("реабилитация нацизма").