Токаев поздравил шахматистку из Казахстана, ставшую чемпионом мира

24 июн. 15:32

Самая юная чемпионка мира ФИДЕ Малике Зиядин, ставшая чемпионкой мире по шахматам среди детей, получила поздравление от президента стары Касым-Жомарта Токаева.

На прошедшем первенстве она завоевала сразу два титула – чемпиона и чемпионки мира по шахматам в возрастной категории до семи лет.

"Безусловно, достойно выступить в соревнованиях среди детей до семи лет и завоевать два титула – уникальное достижение в истории шахмат Казахстана. Ты покорила эту высокую вершину благодаря своему природному таланту и стремлению к победе. Уверен, что ты с честью продолжишь славный путь казахстанских мастеров шахматного спорта", – приводит поздравление Sputnik Казахстан.

Глава государства также пожелал Малике Зиядин новых и ярких побед в будущем.