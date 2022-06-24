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Токаев поздравил шахматистку из Казахстана, ставшую чемпионом мира

Токаев поздравил шахматистку из Казахстана, ставшую чемпионом мира

Самая юная чемпионка мира ФИДЕ Малике Зиядин, ставшая чемпионкой мире по шахматам среди детей, получила поздравление от президента стары Касым-Жомарта Токаева.

На прошедшем первенстве она завоевала сразу два титула – чемпиона и чемпионки мира по шахматам в возрастной категории до семи лет.

"Безусловно, достойно выступить в соревнованиях среди детей до семи лет и завоевать два титула – уникальное достижение в истории шахмат Казахстана. Ты покорила эту высокую вершину благодаря своему природному таланту и стремлению к победе. Уверен, что ты с честью продолжишь славный путь казахстанских мастеров шахматного спорта", – приводит поздравление Sputnik Казахстан.

Глава государства также пожелал Малике Зиядин новых и ярких побед в будущем.

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