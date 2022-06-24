О чем говорит визит Сергея Лаврова в Азербайджан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в последнее время стал часто совершать зарубежные визиты. Индия, Китай, Алжир, Саудовская Аравия, Иран и вот теперь Азербайджан. Почему российская дипломатия сейчас должна быть вдвойне активной, и в чем смысл встреч в Баку?



После начала российской военной спецоперации на Украине Запад решил полностью изолировать Россию. Он вводит всевозможные санкции и грозится уничтожить российскую экономику. Ввиду того, что долгое время Европа была нашим главным торговым партнером, нам нужно срочно искать альтернативы. Именно поэтому сейчас глава МИД России Сергей Лавров летает по всему миру и налаживает связи с арабами, турками, иранцами и азиатскими китами – Индией и КНР.



23 июня в Тегеране он сказал очень важную вещь. Странам региона нужно "перенастроить свои экономические связи таким образом, чтобы не зависеть от причуд и капризов наших западных партнеров". Говоря простым языком, Лавров призывает Иран, Турцию и Южный Кавказ активнее торговать и инвестировать, делать все, чтобы обходить санкции и как можно меньше зависеть от Запада. Как вы знаете, Иран и Турция, как и Россия, тоже испытывают на себе давление США и стран ЕС. Поэтому интерес взаимодействовать есть у каждого у этих игроков.



Ввиду того, что у России нет прямой сухопутной границы ни с Турцией, ни с Ираном, ей очень важно иметь тесные отношения с транзитными странами. Учитывая, что отношения с Грузией не идеальные, а Армения не граничит с нами, первостепенная роль здесь отводится Азербайджану. Поэтому перед самым началом спецоперации на Украине, ожидая введение уже известных санкций Запада, Владимир Путин подписал с Ильхамом Алиевым Декларацию о союзническом взаимодействии.



В настоящий момент главная цель – последовательно реализовывать это соглашение, укреплять и развивать торговые, энергетические и транспортные связи с Баку. Об этом говорила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, анонсируя визит Лаврова в Баку. "Имеется в виду рассмотреть весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в соответствии с положениями подписанной президентами России и Азербайджана в Москве 22 февраля Декларации о союзническом взаимодействии", - отметила она.



Укрепление и так позитивных отношений России с Азербайджаном идет на полных парах. В первом полугодии 2022 года Азербайджан резко увеличил закупку российской пшеницы, почти 100% зернового импорта республики пришлось на Россию. Другой пример – в конце апреля заместители вице-премьеров двух стран договорились, чтобы россиянам засчитали трудовой стаж работы в Азербайджане, а азербайджанским мигрантам – их стаж, накопленный за время работы в России. Совсем свежий пример: 23 июня, в преддверии визита Лаврова, источник в правительстве Азербайджана сообщил, что Баку и Москва собираются подписать ряд документов для расширения сотрудничества в сфере транспорта.



Говоря о транспорте, повторим, что Азербайджан очень важен как узел, соединяющий Россию с Ираном и Турцией. В случае с Ираном речь идет о проекте "Север-Юг", который на азербайджанской и российской территории уже готов. Осталось только иранцам достроить участок железной дороги до Азербайджана. В случае с Турцией ключевое значение имеет Зангезурский коридор – маршрут, который должен соединить Азербайджан с его эксклавом Нахчываном через армянскую территорию. После завершения Карабахской войны Россия Армения и Азербайджан подписали трехстороннее Заявление, предусматривающее открытие этого коридора.



К сожалению, пока что этот важный для России – особенно в условиях санкций – коридор не построен и не работает. Это связано с тем, что Армения и Азербайджан пока не до конца урегулировали свои отношения: Ереван тянет с выводом вооруженных формирований из Карабаха и с признанием территориальной целостности Азербайджана. Пока Баку укладывает свою часть Зангезурского коридора вдоль иранской границы, Армения отделывается лишь заявлениями о готовности открыть коммуникации.



Мы видим, что активное участие в продвижении мирных процессов пытается принять ЕС. У Брюсселя это отчасти получается. Под эгидой ЕС Ильхам Алиев и Никол Пашинян уже провели три встречи, и вслед за последней из них на армяно-азербайджанской границе впервые для обсуждения делимитации рубежей двух государств встретились вице-премьеры Азербайджана и Армении. Тем не менее, решающее слово посредника в урегулировании принадлежит все-таки Москве, и а не Брюсселю. Перед визитом Лаврова Захарова заявляла, что он и его коллега Джейхун Байрамов уделят время реализации трехсторонних договоренностей.



Если говорить о приоритетах, то азербайджанская сторона добивается того, чтобы при помощи России Заявление от 10 ноября 2020 года было мирно имплементировано целиком, включая 4-й пункт, требующий полного вывода армянских НВФ из Карабахского экономического региона. Для России важно, чтобы в регионе не было перестрелок и эксцессов, а направления мирного урегулирования не останавливались потому что это наносит вред миротворческой миссии Москвы. Очевидно, что на нормализацию армяно-азербайджанских отношений и открытие важного транспортного пути еще уйдет какое-то время. Но затягивать с этим не нужно, потому что России в условиях санкций требуется укреплять свои экономические связи со всеми странами, готовыми с ней сотрудничать.