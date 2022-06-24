Премьер Грузии заявил о готовности вести диалог с оппозицией

24 июн. 15:15

Власти Грузии готовы договариваться с оппозицией по поводу правил политической игры и идти на уступки, заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

"У нас есть готовность договориться о правилах игры и минимальных стандартах с оппозицией, какая бы она не была, и вне зависимости, нравится она или нет", –цитирует Гарибашвили Sputnik Грузия.

По словам премьера, главное - согласовать правила и чтобы политика оппозиционеров "была направлена не только на то, как разрушить страну или вызвать дестабилизацию".

При этом он отметил, что члены правительства готовы даже прекратить бойкотировать оппозиционные телеканалы.

"Мы готовы ходить на управляемые оппозицией телеканалы, принимать участие в дебатах, если они будут реальными, а не будут спором и руганью", – подчеркнул Гарибашвили.