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Страны G7 обсудят последствия российских действий на Украине

Страны G7 обсудят последствия российских действий на Украине

На ближайшем саммите "Большой семерки" (G7) будут обсуждаться последствия действий России на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

По его словам, участники саммита также коснутся возможности для дипломатического решения ситуации вокруг Украины, передает РИА Новости.

Напомним, 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии состоится саммит G7, в котором также примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, на саммит приглашены лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентинии, Индии и Индонезии.

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