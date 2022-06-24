Страны G7 обсудят последствия российских действий на Украине

24 июн. 14:59

На ближайшем саммите "Большой семерки" (G7) будут обсуждаться последствия действий России на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

По его словам, участники саммита также коснутся возможности для дипломатического решения ситуации вокруг Украины, передает РИА Новости.

Напомним, 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии состоится саммит G7, в котором также примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, на саммит приглашены лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентинии, Индии и Индонезии.