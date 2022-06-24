В Сочи введен локальный режим ЧС

24 июн. 14:52

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о продолжении аварийно-спасательных работ в городе после непогоды.

"Ликвидация последствий разгула стихии в Лазаревском районе продолжается. На подтопленных территориях введён локальный ЧС", - написал глава города в своем телеграм-канале.

Напомним, в Лазаревском районе Сочи развернуты оперштабы из-за обильных осадков. Около 50 домов подтоплены в поселках Лазаревского района. В ликвидации последствий задействованы более 1 тыс специалистов и почти 400 единиц техники.

Стоит добавить, что в Сочи до 25 июня действует штормовое предупреждение о непогоде.