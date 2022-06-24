Эрдоган приехал на место лесных пожаров в Турции

24 июн. 14:42

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в зону лесных пожаров в провинции Мугла, расположенную на юго-западе страны.

В аэропорту "Даламан" турецкого лидера встретили глава МВД Сулейман Сойлу и министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи.

Глава государства был проинформирован ходе работ по борьбе с лесными пожарами в районе Мармарис, передает агентство Anadolu.

Напомним, лесной пожар в Амазонском заливе в районе Муглы вспыхнул 21 июня и продолжается до сих пор. Огонь охватил несколько сотен гектаров. Власти не исключают версию поджога.