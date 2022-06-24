Британцы экономят на продуктах из-за высокой инфляции

24 июн. 14:14

Около половины жителей Британии покупают меньше продуктов на фоне значительного подорожания продовольственных товаров, сообщает Бюро национальной статистики Великобритании.

"Более четырех из десяти взрослых заявили, что стали покупать меньше продуктов, это число увеличивается, так как в сентябре 2021 года, когда мы первый раз опрашивали (людей), (это число составило) один из восьми (8%)", - сказано в отчете ведомства.

Стоит отметить, что документ был составлен на основе опроса 4997 домохозяйств, который проходил с 8 по 19 июня.