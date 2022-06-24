Байрамов: у Азербайджана и Армении есть уникальная возможность нормализовать отношения

У Азербайджана и Армении впервые с момента восстановления независимости появилась уникальная возможность достичь нормализации и установления нормальных, добрососедских отношений на межгосударственном уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Он подчеркнул, что это связано с устранением фундаментальной проблемы, существовавшей во время оккупации территорий. "Азербайджан исходит именно из этого и не только на словах, но и в реальных действиях. Я приведу конкретно три примера. В течение короткого периода времени после окончания войны и подписания трехстороннего заявления - буквально мы говорим о самом начале 2021 года -, это был Азербайджан и лице его лидера, который впервые произнес и сказал, что Азербайджан готов перевернуть страницу вражды, Азербайджан готов работать над мирным договором между двумя странами. Если кто-то в мире, или в регионе считает, что это было простое решение и это было сделать очень просто, я рекомендую этим людям посетить освобожденные, а прежде оккупированные территории, и увидеть то, что увидели мы, вернувшись туда", - поведал министр.

По его словам, в течение очень короткого временного периода после всего этого сказать об этом открыто - это то, что требует политической воли. "Президент Азербайджан это сделал. Год предложение Азербайджана висело в воздухе без какой-либо реакции. В феврале 2022 года Азербайджан сделал следующий шаг. Это был именно Азербайджан, который положил на бумагу, передал армянской стороне базовые принципы, фундаментальные принципы установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, что, кстати говоря, не было отвергнуто со стороны армянского политического руководства, было очень позитивно воспринято в мире. После этого пошла достаточно большая дипломатическая активность и стимулом для этого позитивного движения была позиция азербайджанской стороны", - сказал Байрамов.



Он также отметил, что на сегодняшний день большего всего Баку и Ереван продвинулись в вопросе открытия транспортных коммуникаций. "Наконец, третий фактор, на который я хочу обратить внимание. Из всех разных треков потенциальной нормализации армяно-азербайджанских мы считаем, что больше всего мы продвинулись с точки зрения открытия коммуникаций. Этот процесс может быть серьезным драйвером с точки зрения нормализации", - считает министр.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства напомнил, что именно Ильхам Алиев предложил и настоял на включении данного положения в трехстороннее заявление относительно открытия коммуникаций и восстановления таким образом азербайджано-армянских экономических связей.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политический аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, со стороны Азербайджана было сделано все для того, чтобы перевернуть страницу трагической и тяжелой 30-летней истории вражды. "Армянский национализм и сепаратизм привели к огромным разрушениям, потерям и страданиям миллионов людей, однако Азербайджан одержал победу в Карабахской войне, конфликт завершился, карабахская проблема ушла в прошлое. Восстановив территориальную целостность, Азербайджан сразу же предложил Армении нормализовать отношения", - напомнил он.



"Есть пять принципов, сформулированные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, это безукоризненные с дипломатической и международноправовой точки зрения принципы. Однако видим, что на фоне желания Азербайджана подписать мирный договор и приступить к нормальному развитию региона от Еревана поступают достаточно противоречивые сигналы. С одной стороны, совместными усилиями России и Азербайджана мы стараемся продвинуть Армению в нужном направлении, выполнить обязательства в рамках трехстороннего Заявления и последующих договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Москве и Сочи. С другой стороны, Никол Пашинян, вроде бы совершая шаг вперед, тут же делает два шага назад, во многом опасаясь реакции своих политических оппонентов, которые пытались в течение последних месяцев организовать кампанию по свержению Пашиняна (хотя она и не закончилась ничем, ведь большинство граждан Армении не поддерживает идею реванша)", - сказал Игорь Коротченко.



"В то же время глава МИД Армении Арарат Мирзоян регулярно делает провокационные заявления. Ереван пытается втянуть в регион внешних игроков - прежде всего Францию и США, опираясь на которые Армения хотела бы поднять вопрос о пресловутом "статусе" остатков сепаратистов в Карабахском экономическом районе Азербайджана и реанимировать Минскую группу ОБСЕ. Между тем совершенно правильно президент Ильхам Алиев говорил по этому поводу, что Минской группе ОБСЕ можно сказать "До свидания!", но не "Спасибо, до свидания!", потому что пользы она так и не принесла. В этом я солидарен с азербайджанской оценкой, потому что она дана безукоризненно", - добавил политический аналитик.



"Таким образом, Армения то ли хочет, но не может заниматься практическим урегулированием отношений с Азербайджаном, то ли может, но не хочет. Так или иначе у мирной нормализации контактов двух стран нет альтернативы. Рассчитываем, что поездка и переговоры, которые провел Сергей Лавров, позволят заставить Армению двигаться в русле политического реализма и постконфликтного урегулирования на основании базовых принципов международного права и тех обязательств, которые Ереван взял ранее на себя", - заключил Игорь Коротченко.