Гарибашвили: Грузия готова выполнить все условия Евросоюза

24 июн. 13:51

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что грузинская сторона готова выполнить все условия Евросоюза для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

"Европа открыла двери нашей стране... Грузия получила то, что заслужила. Европейская перспектива была заслужена,"- сказал он в ходе пятничного брифинга.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Совет Евросоюза готов признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата. По его словам, это произойдет, как только будут выполнены поставленные приоритеты.