РФС и РПЛ намерены оспорить решение ФИФА по контрактам иностранцев в России

24 июн. 13:40

Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) могут обратиться в суд в связи с решением Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами. Об этом говорится в совместном заявлении РПЛ и РФС.

"Мы оставляем за собой право на обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов", - сказано в тексте.

В нем также сообщается, что РФС, РПЛ и профессиональные клубы России осуждают решении ФИФА и категорически с ним не согласны. "ФИФА не раз декларировала, что спорт должен оставаться вне политики, однако позиция организации явно этому противоречит. Считаем, что решение о приостановке контрактов противоречит уставу ФИФА, носит дискриминационный характер и принято против одного из членов футбольной семьи в отсутствие его вины", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, 21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать трудовые договоры с российскими клубами на срок до 30 июня 2023 года.