Армения вновь обстреляла Лачин

24 июн. 13:19

Вооруженные силы Армении в ночь на 24 июня обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении поселка Минкенд Лачинского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Огонь был открыт в направлении государственной границы со стороны позиций, "расположенных в направлении населенного пункта Сайбалы Гаракильсинского района государственной границы".

Отмечается, что подразделения армии Азербайджана приняли адекватные ответные меры.

Напомним, обстрел позиций азербайджанских военных, размещенных в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района, а также Йеллиджа Кельбаджарского района, также происходил армянской стороной с ночи 20 июня до утра 21 июня.