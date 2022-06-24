Дагестан встретил школьников из Донбасса

24 июн. 13:05

Школьники 8-10 классов из ДНР приехали в Дагестан в рамках образовательной программы министерства просвещения РФ "Университетские смены", сообщает пресс-служба Дагестанского государственного педагогического университета.

В программу, которая организует 4 смены по 50 детей, включен активный отдых для учащихся, интеллектуальные мероприятия, проведение игр, концертов и посещения музеев.

Ректор ДГПУ Нариман Асваров, являющийся ответственным за образовательную программу, заявил, что вуз подготовил широкую программу для летнего отдыха ребят.

В пресс-службе напомнили, что "Университетские смены" проходят на базе отдыха "Связист" Каякентского района в сопровождении сотрудников вуза, психологов и социальных педагогов.