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Дагестан встретил школьников из Донбасса

Дагестан встретил школьников из Донбасса

Школьники 8-10 классов из ДНР приехали в Дагестан в рамках образовательной программы министерства просвещения  РФ "Университетские смены", сообщает пресс-служба Дагестанского государственного педагогического университета.

В программу, которая организует 4 смены по 50 детей, включен активный отдых для учащихся, интеллектуальные мероприятия, проведение игр, концертов и посещения музеев.

Ректор ДГПУ Нариман Асваров, являющийся ответственным за образовательную программу, заявил, что вуз подготовил широкую программу для летнего отдыха ребят.

В пресс-службе напомнили, что "Университетские смены" проходят на базе отдыха "Связист" Каякентского района в сопровождении сотрудников вуза, психологов и социальных педагогов.

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