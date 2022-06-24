В Москве стартовало юбилейное заседание Совета министров обороны СНГ

24 июн. 12:49

В Москве стартовало 80-е заседание Совета министров обороны стран СНГ. Мероприятие проходит в очном формате.

"Наша встреча проходит в 30-летнюю годовщину образования Совета министров обороны. За годы совместной работы сложилась атмосфера доверительных отношений, способствующая укреплению традиционных и развитию новых направлений взаимодействия вооруженных сил стран Содружества", - сказал министр обороны России Сергей Шойгу, открывая юбилейное заседание.

Он подчеркнул, что формат мероприятия предоставляет возможность расширять спектр партнерства внутри СНГ и принимать эффективные решения в интересах обеспечения военной безопасности.

Глава российского оборонного ведомства также акцентировал внимание на том, что проведение очного заседания подчеркивает важность таких встреч в условиях сложной военно-политической обстановки, передает РИА Новости.