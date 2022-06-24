В России хотят сделать уголовно наказуемой пропаганду наркотиков в интернете

24 июн. 12:35

В России вскоре может быть введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, сообщил первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России генерал-майор полиции Кирилл Смуров.

"В соответствии с поручением президента сейчас заканчивается работа, и надеемся, что достаточно серьезным шагом в противодействии прежде всего в вопросах предупреждения и отвращения от этого направления противоправной деятельности, связанного с распространением информации о наркотиках, должно стать установление уголовной ответственности за пропаганду наркотических средств в Сети интернет", - заявил Смуров в пятницу на пресс-конференции.