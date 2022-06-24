Названа ключевая тема переговоров Путина и Лукашенко

24 июн. 12:29

Президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко 25 июня в Санкт-Петербурге.

Главная тема переговоров – развитие двусторонних отношений и интеграционные процессы, "Двадцать пятого июня 2022 года в Санкт-Петербурге состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Уточняется, что стороны также рассмотрят вопросы стратегического партнерства и союзничества, а также продвижения интеграционных процессов.