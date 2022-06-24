В Дагестане выросла киберпреступность

24 июн. 12:28

Прокуратура Дагестана сообщила о высоком росте уровня киберпреступлений в республике на заседании по вопросам противодействия преступности в сфере информационно-коммуникационных технологий

В органе отметил, что с января по май зарегистрировано 621 преступление (+4,2%), при этом раскрываемость составляет менее половины. Также сообщается о росте криминальных посягательств в Интернете, в том числе с использованием анонимных почтовых сервисов, подменных телефонных номеров, IP-телефонии.

"В настоящее время практически каждое 14-е преступление совершается в сфере информационно-коммуникационных технологий или с использованием компьютерной информации. Чаще всего такие преступления связаны с хищением чужого имущества и интернет-мошенничеством", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Анализ правоприменительной практики показывает, что жертвами киберпреступлений чаще всего становятся социально незащищенные слои населения, что требует от правоохранителей во взаимодействии с сотрудниками общественных организаций принятия дополнительных мер, направленных на защиту их интересов.