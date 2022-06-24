Чавушоглу: Турция и Россия доверяют друг другу

24 июн. 12:24

У Турции и России есть разногласия по многим вопросам, но между странами есть доверие. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на собрании правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Малатье.



"Да, между нами есть разногласия по многим вопросам, в том числе и по ситуации в Украине. Но у нас есть доверие", - цитирует его РИА Новости.



Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Турция - единственная страна, которая может собрать за одним столом Россию и Украину.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что Турция старается как можно скорее решить проблему с вывозом зерна из портов в Черном море. "В Москве наша военная делегация провела плодотворную встречу. Сейчас мы хотим собрать делегации Турции, РФ, Украины и ООН в Стамбуле, создать там механизм", - заключил Чавушоглу.